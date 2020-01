© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato del gap che c'è attualmente con i nerazzurri: "18 punti sono impensabili per come sono andati gli ultimi campionati, sono troppi. I valori del Napoli sono importanti, nessuno all'inizio poteva pensare a questo, ma ora non dobbiamo guardare la classifica e pensare a partita dopo partita, per migliorare".

