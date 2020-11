Napoli, Gattuso: "Troppi primi tempi buttati. Contro il Milan non pervenuti per 15'"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, parla anche dell'approccio di gara dei suoi alla vigilia della sfida al Rijeka: "Tante gare abbiamo sbagliato i primi tempi. Anche col Milan non siamo pervenuti nei primi 15 minuti, è un qualcosa che ci deve far riflettere. Bisogna migliorare questo elemento. Poi siamo bravi spesso a recuperare perchè siamo una squadra forte, ma non possiamo regalare niente a nessuno. Questa squadra fa tante cose giuste, per diventare una squadra forte e distruggere gli avversari ci manca questo aspetto mentale del partire subito forte".