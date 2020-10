Napoli, Gattuso vuole subito il riscatto: tornano titolari Insigne e Bakayoko

Riscatto immediato per poter archiviare il ko con l'AZ come un semplice incidente di percorso. E' quello che ribadirà Rino Gattuso alla squadra quest'oggi, nel primo vero allenamento in vista del derby campano contro il Benevento, considerando che ieri chi ha giocato in Europa League ha svolto solo una seduta di scarico. Il tecnico del Napoli ha poco tempo a disposizione per preparare la sfida all'amico Pippo Inzaghi, tutt'altro che da sottovalutare considerando le due vittorie del Benevento finora ed anche i ko contro Inter e Roma giocandosela a tutti gli effetti al di là di quanto possano poi dire i risultati finali.

La terza gara di fila è quella più a rischio dal punto di vista fisico, ma Gattuso non dovrebbe stravolgere l'undici tipo e rilanciare soltanto gli elementi rimasti a riposo con l'AZ. Rientrerà Ospina tra i pali, così come in difesa Manolas per far coppia con Koulibaly e probabilmente Mario Rui potrà iniziare dal primo minuto, così come Bakayoko a centrocampo dopo l'ottima prova contro l'Atalanta. In attacco dopo la mezz'ora contro l'AZ, il capitano Lorenzo Insigne è pronto a riprendersi la maglia da titolare per sfidare il fratello Roberto, in un attacco probabilmente con Lozano a destra ed Osimhen di punta mentre l'incognita resta Mertens, reduce dai 90' giovedì con l'AZ e che non ha un vero sostituto. Da sotto-punta l'idea era di adattare anche Zielinski, ancora out per la positività, più difficile immaginare Fabian ed in caso di inizio di Mertens dalla panchina la sorpresa potrebbe essere Petagna da affiancare a quel punto al nigeriano.