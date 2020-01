© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parlando in conferenza stampa, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato così della possibilità di adattare Zielinski sull'esterno, un po' come fatto con Suso ai tempi del Milan: "Quello che s'è fatto prima non si può fare copia incolla, bisogna capire se sono funzionali. Il pressing ultra-offensivo, ed è stato un errore anche mio, regala 3-4 giocatori e diventa problematico. Bisogna capire su che direzione bisogna andare, la cosa più importante è che dobbiamo giocare in due fasi, rispettare di più gli avversari. In tante gare abbiamo visto che sulle seconde palle siamo sempre in ritardo, ci allunghiamo spesso, non possiamo sottovalutarlo".