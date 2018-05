Napoli, Gazzetta: "Da Rabiot a Sanches: la lista di Carletto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Da Rabiot a Sanches: la lista di Carletto", scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare i primi nomi della lista della spesa del neo-tecnico del Napoli. Nessuna richiesta impossibile, ma sono spuntati profili come quello del portiere Areola del PSG che esordì proprio con Ancelotti oppure Sirigu, ritenuto ancora affidabile. Il terzino destro da mettere in competizione a Hysaj potrebbe essere uno tra Vrsaljko e Meunier mentre risorse - in caso di addio di Jorginho o Hamsik - potrebbero esserci a centrocampo per Rabiot o Renato Sanches che si aggiungono a Seri del Nizza o Paredes dello Zenit. In attacco il tecnico è intrigato da Milik e Benzema resta un sogno.