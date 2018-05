Napoli, Gazzetta: "Sarri, se non pagano la clausola può dimettersi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarri furioso, tensione con De Laurentiis: è pronto anche a dimettersi, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport. L’entourage del tecnico non ha preso bene l’uscita del numero uno partenopeo - si legge - e prepara un autentico colpo di teatro. Gli annunciati summit per il rinnovo sono sempre stati rinviati e negli ultimi tempi hanno fatto discutere i contatti tra i rappresentanti del tecnico e alcuni dei maggiori club europei per il pagamento della clausola da 8mln di euro. C'è il Chelsea, ma sotto traccia anche Monaco, Tottenham e Borussia Dortmund, ma legate ai loro tecnici e quindi non in grado in poche settimane di uscire allo scoperto. Se entro fine mese nessuno dovesse liberarlo, il tecnico è disposto a dimettersi e rinunciare alle offerte di aumento. Come reagirà De Laurentiis? Potrebbe rifiutarle, continuarlo a pagarlo ed impedirgli di cercare un'altra squadra. Ma non è da escludere che le dimissioni possano servire per ammorbidire il club sugli 8mln di euro o azzerarli del tutto.