© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Demme è a un passo dal Napoli. Il giocatore arriva a Roma e domattina sono previste le visite a Villa Stuart. 20 milioni di euro coi bonus, il Lipsia ha già trovato il sostituto con Benjamin Henrichs del Monaco. Accelerata per il doppio colpo, aumentata a 21+2 la proposta al Celta Vigo per Stanislav Lobotka. Lascerà il Napoli, in prestito, il giovane Gianluca Gaetano. Stallo intanto per Sofyab Amrabat. Tra le società l'intesa è totale, 15+1 con l'Hellas Verona che riscatterà il giocatore per 3,5 dal Brugges. Col ragazzo resta soltanto da definire la questione legata alla durata di un accordo da 1 milione e 750mila euro a stagione. Il Napoli offre 5, il giocatore chiede 4 e una clausola d'uscita da 40 milioni. Per l'estate, poi, contatto per Jermaine Boga del Sassuolo che chiede tra i 15 e i 20 milioni.