© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis è presente al San Paolo, dove tra poco meno di mezzora scenderà in campo il Napoli nella sfida contro il Genoa. Il presidente, nonostante il clima teso e il rapporto tutt'altro che idilliaco con la squadra, non è voluto mancare all'appuntamento in un momento estremamente delicato. Resta da capire che accoglienza riserverà il pubblico ai propri beniamini e se ci sarà un confronto tra società e squadra negli spogliatoi.