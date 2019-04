Napoli-Genoa, le formazioni: Karnezis dal 1', c'è Pandev con Kouame

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus può festeggiare già stasera il suo ottavo Scudetto di fila, un evento possibile solo in caso di sconfitta del Napoli in casa contro il Genoa. La formazione di Prandelli è alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza, sebbene i risultati di oggi siano stati piuttosto favorevoli. Carlo Ancelotti deve rinunciare all'ultimo momento a Simone Verdi per un affaticamento muscolare. In porta chance per Karnezis, mentre la linea difensiva sarà formata da Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam. In mezzo spazio per Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, davanti la coppia Milik-Mertens.

Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens.

Qualche problema di formazione per l'ex CT della Nazionale, che deve rinunciare a Romero e Zukanovic, fermati per squalifica. In difesa allora si rivede Gunter, con Pereira e Lazovic che agiranno sulle corsie laterali e Pandev e Kouamé in attacco.

Genoa (3-5-2): Radu; Gunter, Biraschi, Criscito; Pereira, Sturaro, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Pandev.