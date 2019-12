© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora out Faouzi Ghoulam e ormai è una vita. Il Napoli sta affrontando la stagione in corso con il solo Mario Rui sulla fascia sinistra di difesa perché l'altro terzino, l'algerino, è ai box praticamente da settembre. Qualche partita all'inizio, qualche scampolo più in là e poi il nulla assoluto. "Non è pronto per giocare", diceva Ancelotti. Ed evidentemente non lo è ancora, anche con Gattuso in panchina. Così il club azzurro potrebbe appellarsi al mercato di gennaio per dare un'alternativa a Mario Rui, anche se Gattuso spera di riavere l'ex Saint-Etienne dopo la sosta, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: