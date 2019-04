© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, prima della sfida con l'Atalanta è intervenuto al microfono di Sky Sport: "La stagione non è finita, dobbiamo fare altre sei partite per finirla bene. Dopo la sconfitta in casa con l'Arsenal, vogliamo riprenderci subito e faremo di tutto per vincere".

Giusto un anno fa vincevate con la Juve a Torino. Cos'è cambiato? "E' cambiato l'allenatore. Ne abbiamo uno nuovo, quindi c'è voluto un po' per capire le sue esigenze. Sappiamo che è un fenomeno, ma abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio e ora stiamo facendo la stagione".