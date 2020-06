Napoli, Ghoulam di nuovo in campo dopo 261 giorni: "Sono felice per tre motivi"

Tornato in campo dopo 261 giorni, Faouzi Ghoulam ha affidato al suo profilo 'Instagram' la soddisfazione per il ritorno sul terreno di gioco e per l'assist per la rete del definitivo 2-0 nella sfida vinta contro l'Hellas Verona. "Avevo troppa voglia di tornare in campo. Sono felice: per la vittoria, per la prestazione della squadra e per il mio assist. Avanti così", ha scritto il terzino sinistro del Napoli.