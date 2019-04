© foto di Insidefoto/Image Sport

Valutazioni in corso su tutta la rosa in casa Napoli e, stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, anche su Faouzi Ghoulam si sta ragionando. Non è tornato quello di una volta, il terzino algerino, che deve dare qualche garanzia in più ad Ancelotti, sia dal punto di vista fisico che da quello del rendimento. Solo così strapperà la riconferma. Ad oggi il futuro non è certo: cielo grigio, nuvole all'orizzonte.