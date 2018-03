Napoli, Ghoulam pensa alle big: Grimaldo resta il primo obiettivo

Faouzi Ghoulam sarà uno degli uomini più chiacchiera ti di casa Napoli in chiave mercato. La clausola rescissoria da 35 milioni di euro presente sul contratto firmato non più tardi dei primi di dicembre non ferma i club interessati, potrebbe però favorire l'inserimento di squadre come PSG, Manchester United e Liverpool. Se dovesse partire, il primo nome resta quello di Alejandro Grimaldo, favoritissimo per gli azzurri anche per il lungo tempo passato ad osservarlo. L'alternativa allo spagnolo si chiama Toljian del Borussia Dortmund, anche se è tutt'altro che semplice arrivare a lui. A riportarlo è il Corriere dello Sport.