Napoli, Ghoulam può andar via con 50 mln: Manchester United in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano algerino Le Buteur fa il punto sul futuro del terzino Faouzi Ghoulam, calciatore che ha recentemente rinnovato il contratto col Napoli inserendo nell'accordo una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

In questo momento il Manchester United è il club maggiormente interessato al ragazzo, Mourinho ha già fatto intuire che pagare la clausola non sarebbe un problema e ha un accordo di massima col ragazzo sulla base di un ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione. Quello di Manchester non è però l'unico club interessato: sulle tracce di Ghoulam anche Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.