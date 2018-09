Napoli, Ghoulam scalpita: "Impaziente di ritrovare i miei compagni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È arrivato l'ok da Villa Stuart per il rientro in gruppo di Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino ha esultato sui social, postando un video su Twitter e non nascondendo la sua gioia con un messaggio per i tifosi: "Sono i miei ultimi allenamenti da solo prima del ritorno in gruppo, sono felice e impaziente di ritrovare i miei compagni di squadra".