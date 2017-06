Napoli, Ghoulam-Strinic: uno è di troppo. L'ultima idea è Masina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto afferma questa mattina La Gazzetta dello Sport, in casa Napoli uno tra Ghoulam e Strinic sarebbe di troppo in vista del prossimo campionato. L'algerino piace al Liverpool, ma gli azzurri vorrebbero 15 milioni cash e non una contropartita tecnica come Alberto Moreno. Il croato chiederebbe di partire nel caso in cui dovesse restare lo stesso Ghoulam. L'alternativa a sinistra può essere Mario Rui, per il quale però si incomincerebbe a trattare solo nel caso in cui la Roma lo mettesse sul mercato. L'altro nome, uscito nelle ultime ore, è quello di Adam Masina del Bologna.