Napoli, Ghoulam: "Stufi di non vincere. Vogliamo infiammare la piazza"

Il Napoli è stufo di arrivare secondo e Faouzi Ghoulam, oggi intervistato da Radio Kiss Kiss, si fa portavoce di questa insoddisfazione. Queste le sue parole sull'obiettivo Scudetto: "Noi vogliamo vincere qualcosa, negli ultimi anni siamo sempre arrivati secondi ed è una cosa che non ci piace. Vogliamo fare anche un percorso brillante in Champions per infiammare la piazza napoletana che ne ha bisogno. Il Salisburgo? Saranno molti importanti gli scontri diretti con loro. Andremo li per fare risultato ma dobbiamo pensare al Verona per tornare ad assaporare il gusto della vittoria".