Napoli, Ghoulam suona la carica: "Gli ostacoli non mi fermano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Gli ostacoli non mi fermano. Ogni ostacolo si sottomette alla rigida determinazione. Chi guarda fisso verso le stelle non cambia idea". È con una citazione di Leonardo da Vinci che Faouzi Ghoulam, tramite Instagram, ha voluto suonare la carica dopo esser tornato ad allenarsi in gruppo e in vista di un rientro più importante, quello in campo, agli ordini di Carlo Ancelotti. Di seguito il post del terzino azzurro: