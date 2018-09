Napoli, Ghoulam torna in campo: "Felice di poter toccare il pallone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per il Napoli e mister Carlo Ancelotti. Il terzino Faouzi Ghoulam nella giornata di oggi è infatti tornato in campo toccando pure il pallone. L'algerino è out dallo scorso novembre a causa della rottura del legamento del ginocchio e della successiva frattura della rotula. Questo il video postato dal giocatore sui propri canali social al quale ha allegato il messaggio "Felice di essere tornato a giocare e di toccare il pallone".