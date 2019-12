© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, resta in stand by il futuro di Faouzi Ghoulam al Napoli. Gattuso vuole valutarlo personalmente in questi giorni prima del ritorno in campo. Se dimostrerà di stare bene e di essere all'altezza fisicamente, allora potrà rimanere in azzurro, altrimenti si prenderà in considerazione la cessione, col Marsiglia da tempo interessato all'algerino.