Napoli, Ghoulam verso il rientro: domani la visita decisiva

Buone nuove dall'infermeria per Carlo Ancelotti. Come riporta Il Mattino Faouzi Ghoulam è pronto al rientro. Domani il terzino verrà nuovamente controllato al ginocchio destro dal professor Mariano a Roma e si attende l'ok per poter tornare in maniera definitiva in gruppo dopo la rottura del crociato subita il primo novembre del 2017 e poi per la frattura della rotula a febbraio scorso.