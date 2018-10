Napoli, Ghoulam verso il rientro: potrebbe essere convocato a Udine

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, Faouzi Ghoulam si allenerà in questi giorni con il gruppo dei giocatori che non sono stati convocati dalle Nazionali. Il terzino algerino è ormai pronto e potrebbe rientrare, almeno in panchina, per la trasferta di Udine o per la gara contro la Roma del turno successivo.