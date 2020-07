Napoli già in vantaggio al Dall'Ara, il Bologna è sotto: dopo 7 minuti gol di Manolas

Napoli in vantaggio dopo sette minuti. Su un angolo calciato dalla sinistra, perfetto inserimento in area di Kostas Manolas che anticipa Tomiyasu e di testa batte Skorupski. Già in svantaggio il Bologna in una gara valida per la 33esima giornata di Serie A.

