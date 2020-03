Napoli, già partite le manovre per l'attacco: è caccia alla punta

A Castel Volturno la ripresa è fissata per il 23 marzo. Prima di iniziare a tutti gli effetti una nuova preparazione, però, è molto probabile un ulteriore rinvio insieme a tutte le altre squadre di Serie A. Impossibile non tenere conto della situazione del paese, che per il momento non accenna a migliorare con la curva dei contagi rivolta ancora drammaticamente verso l'alto, ma nonostante il momento la società è chiamata anche a programmare per la prossima stagione e far partire le prime manovre per non farsi trovare impreparata.

Per i rinnovi si attendono novità importanti a breve, in particolari per gli annunci di Mertens, Maksimovic e Zielinski, mentre si allontanano sempre di più Josè Callejon e Arek Milik. Se per il primo non ci sono grossi dubbi probabilmente già dall'inizio della stagione, ed in questo senso si spiega anche l'arrivo di Politano a gennaio, per il polacco il mancato accordo è piuttosto recente. Non c'è l'accordo sulle cifre per l'ingaggio e la clausola e, considerando la scadenza 2021, in estate si va verso un addio per monetizzare e reinvestire. Da giorni in Spagna circola il nome di Loren Moron, attaccante classe '93 del Betis Siviglia, che piace da tempo al ds Giuntoli, ma con l'addio del polacco - nonostante la permanenza di Mertens, di certo però non più giovanissimo - il club è intenzionato ad andare su un profilo più importante da alternare al belga. Il primo nome resta quello di Andrea Belotti, probabilmente in uscita quest'estate da un Torino lontano dalle coppe, e nell'operazione potrebbe entrare anche Petagna - da tempo monitorato anche dal club di Cairo - ma l'altro profilo di primo piano è Luka Jović, classe '97 acquistato la scorsa estate dal Real Madrid per 60mln di euro ma che ha trovato pochissimo spazio ed è in uscita. La valutazione dovrebbe scendere, il manager del serbo ha da tempo ottimi rapporti col Napoli e con i blancos - sempre interessati a Fabian - i discorsi potrebbero allargarsi. Le prime manovre di un attacco che dovrebbe rinnovarsi.