Napoli, Giaccherini e Zapata le carte per arrivare a Chiesa

© foto di Giacomo Morini

Il Napoli non molla per Federico Chiesa. Come riporta Il Mattino, gli azzurri sarebbero disposti a inserire nella trattativa Duvan Zapata ed Emanuele Giaccherini, obiettivi viola, pur di provare a convincere la Fiorentina a lasciar andare il suo giovane talento in questa finestra di mercato.