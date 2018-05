Napoli, Giampaolo o Inzaghi se parte Sarri. Suggestione Conte

Il futuro del Napoli, scrive Il Corriere del Mezzogiorno, passa dalla scelta di Maurizio Sarri. Il club azzurro aspetta in silenzio ma si guarda attorno: Giampaolo o Simone Inzaghi sono profili sotto osservazione. Con il primo ci sarebbe garanzia di continuità del progetto tattico, con l’altro la possibilità di far crescere i giovani che sono nella rosa azzurra. Né Ferrero, né Lotito in questo momento sarebbero disposti a trattare con De Laurentiis, ma nel calcio mai dire mai. Lasciando da parte la suggestione popolare che porta a Rafa Benitez, le ambizioni della società vanno oltre e guardano a Paulo Fonseca dello Shakhtar ma anche ad Antonio Conte.