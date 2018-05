Napoli, Giampaolo piace a De Laurentiis. Gli altri nomi della lista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è aperto già da qualche settimana il toto successione per il dopo Sarri: in pratica, l’allenatore del Napoli avrà tempo fino al 31 maggio per poter esercitare il diritto di recesso previsto dalla clausola. L’altra ipotesi, molto remota, è che sia De Laurentiis a licenziarlo e, allora, in questo caso dovrà pagare al proprio allenatore una penale di 500 mila euro. Il nome più ricorrente è quello di Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, legato al club doriano da un altro anno di contratto. Ma nello stesso accordo è previsto che se all’allenatore dovessero giungere offerte da club più prestigiosi, la società lo libererebbe. Il personaggio Giampaolo piace parecchio a De Laurentiis e gli piace pure il suo calcio, molto simile a quello di Sarri. Si è parlato pure di Unai Emery, che ha chiuso col PSG, di Paulo Fonseca, tecnico dello Shakthar, e di Rudi Garcia, impegnato stasera nelle semifinali di Europa League con il Marsiglia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.