Napoli, giocatori pronti a chiedere scusa a De Laurentiis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi a Castel Volturno ci sarà l'incontro tanto atteso tra la squadra e Aurelio De Laurentiis, per mettere la parola fine a questo momento di caos che sta rappresentando il presente in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'appuntamento fissato da ADL è per le ore 15 e la sensazione è che i giocatori possano chiedere scusa per riportare tutto alla normalità e per indurre il presidente ad abbassare le richieste delle varie multe, con una mite applicazione della pena che arrivi al 5%.