Napoli, giovedì può essere il giorno di Manolas. Diawara alla Roma

Ci siamo per Manolas al Napoli e Diawara alla Roma nell'ambito dell'operazione. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, giovedì potrebbe essere il giorno giusto con l'incontro tra le parti per chiudere l'operazione. L'arrivo del centrocampista azzurro però non esclude Veretout perché alla Roma serve più di un mediano, ma non convince la proposta giallorossa alla Fiorentina.