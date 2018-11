Napoli, girone infinito: ad Anfield con "quasi" tre risultati a disposizione

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sarà una partita decisiva ed il girone si deciderà solo all'ultima gara, per tutti. Carlo Ancelotti l'aveva detto alla vigilia e così è andata. Il Napoli ha battuto 3-1 la Stella Rossa, riuscendo a sbloccare ed incanalare la gara - con gol di Mertens e doppietta di Mertens - a differenza di quanto accaduto col Chievo, confermando una superiorità netta sin dai primi minuti, ma senza ricevere buone notizie da Parigi. La vittoria del PSG infatti ha negato agli azzurri di accedere agli ottavi - per la terza volta nella storia azzurra in Champions e per la prima volta con un turno d'anticipo - portando il discorso qualificazioni negli ultimi 90'. I parigini dovranno vincere a Belgrado, campo tutt'altro che agevole e che trasforma la Stella Rossa, mentre il Napoli dovrà uscire indenne da Anfield. La squadra di Carlo Ancelotti avrà due risultati a disposizione, ma potrà anche perdere con un gol di scarto andando però a segno (2-1, 3-2, e così via...), dando per scontata la vittoria dei parigini nell'altro campo.

Il gol subito nel finale dalla Stella Rossa un po' complica i piani perché nega al Napoli la possibilità di perdere anche 1-0, ma non è sembrato dello stesso avviso Ancelotti che, vista la sua enorme esperienza Champions, sa che evidentemente non è campo da un risultato del genere. "Paradossalmente ci viene comodo perché ci farà fare una partita con coraggio. Non siamo capaci di fare partite d'attesa - ha sottolineato Ancelotti - e non si va a Liverpool per perdere 1-0. Lì non si fanno conti. Ce la giocheremo col nostro vantaggio perché questo vantaggio ci rende orgogliosi. Siamo in testa dopo 5 partite in un girone difficile con due squadroni. Questo ci dà grande coraggio". In effetti il Napoli in Champions vive un altro girone paradossale, arrivando all'ultima giornata da imbattuto - nonostante le potenzialità di due avversari che puntano alla vittoria finale - ma senza la qualificazione in tasca.