Missione in Trentino per l'agente Mario Giuffredi. Come riporta Il Mattino la destinazione del procuratore è Dimaro, sede del ritiro del Napoli. Con la dirigenza partenopea Guiffredi farà il punto sulle posizioni di Mario Rui ed Elseid Hysaj. Il primo, dopo le ipotesi di addio, ha chiarito la sua posizione e sembra destinato a rimanere, mentre il secondo potrebbe essere ceduto, anche su preciso suggerimento dello stesso procuratore che oggi si trova ad assistere sia l'albanese che Giovanni Di Lorenzo, ovvero i due terzini destri a disposizione di Carlo Ancelotti.

Per l'ex Empoli rimangono all'orizzonte le avanche della Roma.