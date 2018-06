Napoli, Giuntoli a cena con gli agenti di Dembelè: il Tottenham fa muro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è a caccia di un erede di Jorginho. Secondo quanto rivela l’edizione odierna de Il Mattino, nei giorni scorsi il club azzurro, e in particolare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, avrebbe incontrato gli agente di Mousa Dembelè del Tottenham per cercare di capire se esistano le basi di un passaggio un azzurro, ricevendo però un riscontro negativo. Secondo il quotidiano, infatti, al momento il club inglese pare orientato a cedere il forte mediano belga in Cina.