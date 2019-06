Napoli, Giuntoli a Monte Carlo con Raiola: ultimi dettagli per Manolas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas è sempre più vicino al Napoli, ma per la fumata bianca manca ancora qualche ultimo passaggio. Secondo quanto riporta Sky Sport, in serata ci sarebbe stato un summit a Monte Carlo tra il ds azzurro Cristiano Giuntoli e l'agente del difensore, Mino Raiola, per limare gli ultimi dettagli dell'operazione. Giuntoli resterà nel Principato anche domani, ma tra le parti cresce la fiducia di poter definire il trasferimento tra stanotte e domattina. Con la Roma ormai mera spettatrice.