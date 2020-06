Napoli, Giuntoli al lavoro per il sostituto di Milik: caccia al grande attaccante

Caccia all'attaccante in casa Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, visto il sempre più probabile addio di Arkadiusz Milik, i partenopei dovranno sostituirlo e in questo senso il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli è già al lavoro per regalare a Gattuso un grande centravanti in vista della prossima stagione.