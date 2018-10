Napoli, Giuntoli ancora interessato a Lobotka ma il problema è il prezzo

© foto di J.M.Colomo

Il Napoli ha trovato la quadra grazie ad Ancelotti, ma non per questo il mercato è un tema di secondo piano, anzi. Secondo Il Corriere dello Sport gli azzurri sono sempre molto attenti alla situazione di Stanislav Lobotka, giocatore che in estate è stato vicino agli azzurri quando Hamsik sembrava destinato a dire addio, poi rimasto al Celta Vigo. Adesso Giuntoli continua a seguirlo con attenzione perché viene considerato perfetto per inserirsi nel centrocampo di Re Carlo. Il problema principale? Il costo dell'operazione. Lo slovacco ha una clausola rescissoria da 50 milioni e per meno di 25, il club spagnolo non si siederà nemmeno a trattare la sua eventuale partenza.