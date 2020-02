vedi letture

Napoli, Giuntoli: "Arrivo di Messi? Fantamercato"

Prima del match contro il Barcellona, a Mediaset, interviene il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Queste le sue parole:

Messi al Napoli?

"Cominciamo con i sogni più piccoli, cominciamo da vincere questa sera. Messi è un grande campione, ma è fantamercato, noi vogliamo fare una grande partita e dare una soddisfazione ai tifosi".

Come vive Gattuso il pre-gara?

"Beh, è molto emozionato, ma la sta vivendo serenamente, come fa ogni domenica"

Quali ingredienti dovrà mettere il Napoli per vincere?

"Dobbiamo fare una grande gara, non dobbiamo sbagliare nulla sia in fase di possesso che in quella di non possesso".

Insigne può essere decisivo?

"Uno dei nostri giocatori simbolo, può darci tanto, è un giocatore della Nazionale, puntiamo molto su di lui".