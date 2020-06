Napoli, Giuntoli aspetta Sarri: "Sarà bello incontrarlo, ancora di più se dovessimo batterlo"

Il Napoli si appresta a sfidare la Juventus nella finale di Coppa Italia in programma per mercoledì a Roma e non sarà certo una partita come le altre per Maurizio Sarri, pronto al suo primo titolo "italiano" proprio contro la sua ex squadra. Il legame con il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli è molto forte e parte da lontano, con lo stesso dirigente che a La Gazzetta dello Sport ha affermato: "Abbiamo sempre condiviso insieme al presidente De Laurentiis le scelte tecniche. Sempre in sintonia e con la fiducia di ADL".

Nell'esperienza vissuta insieme a Napoli la squadra ha sfiorato lo Scudetto e secondo il ds tutte le componenti lo avrebbero meritato. Adesso però i due si ritroveranno da avversari e lo stesso Giuntoli lo aspetta al varco: "Sarà un piacere incontrarlo e lo sarà ancor di più se dovessimo riuscire nell’impresa di batterlo e conquistare la Coppa Italia".