Napoli, Giuntoli: "Colpe di tutti, ma ci stiamo impegnando al massimo"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ad una manciata di minuti dalla sfida di Coppa Italia con la Lazio è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Bisogna avere fiducia. Sappiamo che i ragazzi e lo staff si stanno impegnando al massimo, lavorando bene, per riportare il Napoli ai propri livelli. Serve un po' di pazienza. In questo momento sarebbe un toccasana andare avanti in Coppa Italia, bisogna tornare sulle nostre performance. Prima di fare bilanci aspettiamo. Quando ci sono questi risultati le colpe vanno sempre divise tra tutti, società, squadra, calciatori. Ma aspettiamo la fine della stagione per fare un bilancio".