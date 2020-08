Napoli, Giuntoli: "Con una gara tosta possiamo fare l'impresa. Insigne? Sta bene"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida con il Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' un ambiente molto affascinante, noi siamo molto concentrati e proveremo a fare una gara tosta e l'impresa".

Si può scalare l'Everest con i tre piccoletti davanti? "A volte scherzando diciamo che col Barcellona e il Real Madrid sembra che il campo sia in salita, magari Rino si riferiva alle nostre battute. Sicuramente sarà complicato, ma siamo convinti di poter dare fastidio a questa grande squadra".

Come sta Insigne? "Sta bene".

Sul cambio in panchina da Ancelotti a Gattuso: "Questo è la dimostrazione che poi alla fine le società sono sovrane. La nostra fu una decisione molto dolorosa, ma ora siamo molto contenti. La squadra ha trovato una sua identità, abbiamo fatto ottimi risultati in Champions League e Coppa Italia. Abbiamo trovato continuità anche in campionato, quindi siamo molto contenti".

E' bello che vi giochiate una delle gare più importanti con il tridente di sempre Callejon-Mertens-Insigne. "Dà sempre grande emozione vedere questi tre grandi campioni. Il Napoli ha calciatori molto bravi in rosa, sia per il futuro prossimo che per il futuro più lontano".