Napoli, Giuntoli e Ancelotti in pressing per il rinnovo di Callejon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ancelotti e Giuntoli potrebbero presto chiedere al presidente De Laurentiis di discutere il rinnovo di contratto di José Maria Callejon, indispensabile pedina azzurra in scadenza nel 2020. Magari un prolungamento per un ulteriore anno, con il giocatore che non ha mai nascosto di stare benissimo in Campania e che pare pronto a sposare il progetto con l'idea di restare ancora a lungo.