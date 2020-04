Napoli, Giuntoli e Gattuso: un mese di stipendio per compensare le perdite dei dipendenti

Bella iniziativa che parte da Cristiano Giuntoli e Gennaro Gattuso. Non si tratta di acquisti, non si tratta di schemi per fermare l'avversario. Si tratta di solidarietà, di aiutare chi in questo momento può attraversare un momento di difficoltà con l'emergenza COVID-19 che sta paralizzando il nostro Paese. Il direttore sportivo e il tecnico del Napoli, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, rinunceranno ad un mese di stipendio che servirà per compensare le perdite economiche dei dipendenti messi in cassa integrazione.