Napoli, Giuntoli: "Felici della stagione, non guardate i punti della Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, parla ai microfoni di Sky del campionato che gli azzurri stanno disputando in Italia: "Noi vogliamo sempre fare di più, ma siamo molto contenti. In campionato sembra che abbiamo fatto peggio perché la Juve ha fatto un percorso straordinario. Abbiamo perso qualche energia nervosa, riversandola in questa competizione inconsciamente. Siamo molto contenti della stagione, siamo vicini alla Champions, a +12 dal quinto posto, speriamo di arrivarci anche quest'anno. Poi cerchiamo di fare sempre di più".