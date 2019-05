© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il mercato del Napoli torna di attualità Manuel Lazzari, 25enne esterno a tutto gas della SPAL. Il Torino, l’Atalanta, la Fiorentina e la Roma sono tutti club che hanno chiesto informazioni su di lui, per poi scappare di fronte alla richiesta estense: 25 milioni. Domenica allo stadio Mazza ci sarà l’occasione per un faccia a faccia tra Giuntoli e Vagnati.

Verdi tutto da valutare - In ottica cessioni, l'ex Bologna Simone Verdi va monitorato fino in fondo. Tuttosport racconta che Giuntoli ha l’accordo che Ancelotti lo utilizzerà maggiormente in questo finale, per poi decidere. Ha collezionato 22 presenze, ma in 13 di queste, ha giocato al massimo 20’.