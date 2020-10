Napoli, Giuntoli già al lavoro per cedere Milik: la speranza più concreta si chiama Fiorentina

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è già al lavoro per provare a cedere Arkadiusz Milik nel corso del mercato di gennaio. Il polacco è stato lasciato fuori da ogni lista presentata per disputare le partite ufficiali e dunque è di fatto fuori squadra almeno fino alla prossima finestra di mercato. La Fiorentina, che ha chiuso il 5 ottobre senza acquistare un centravanti come richiesto da Iachini, è la speranza più concreta per gli azzurri per liberarsi della punta che è un costo senza beneficio. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.