Napoli, Giuntoli guarda in casa Roma: occhi sia su Karsdorp che su Under

Il Napoli guarda in casa Roma in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ha messo nel mirino sia Rick Karsdorp che Cengiz Under. Il primo è attualmente in prestito al Feyenoord mentre il secondo andrebbe a sostituire Callejon. In giallorosso potrebbe invece finire Elseid Hysaj.