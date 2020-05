Napoli, Giuntoli ha comunicato a Milik il suo destino: cessione certa senza il rinnovo

vedi letture

Il ds del Napoli Giuntoli ha già comunicato a Arkadiusz Milik le uniche due strade percorribili per il suo futuro: se non dovesse rinnovare il contratto infatti, l'unica alternativa sarebbe la cessione nel corso della prossima sessione di mercato. Nessuna possibilità che gli azzurri tengano il giocatore in scadenza nel 2021, perché De Laurentiis non ha intenzione di correre il rischio di perderlo a parametro zero l'estate prossima. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.