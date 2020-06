Napoli, Giuntoli: "La Coppa Italia sarebbe un traguardo importante in una stagione delicata"

vedi letture

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della finale di Coppa Italia con la Juventus ha lasciato alcune brevi dichiarazioni a Rai Sport: "Un titolo è sempre importante. Per il Napoli sarebbe un traguardo molto importante in un'annata delicata. Siamo partiti in sordina, poi siamo andati in difficoltà e alla fine siamo usciti alla distanza. Speriamo di portare la Coppa a casa".