Napoli, Giuntoli lavora per il rinnovo di Allan fino al 2021

L'ottimo inizio di stagione di Allan spinge il Napoli ad affrettarsi per rinnovare il contratto, in scadenza nel giugno 2019. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive che il ds Cristiano Giuntoli lavora per prolungare l'accordo dell'ex Udinese fino al 2021, in modo da blindarne la permanenza.