© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vendere per poi comprare. E' questo il diktat di Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli, così il ds Cristiano Giuntoli lavora per cedere i calciatori in esubero, come scrive Tuttosport in edicola questa mattina.

I partenti da casa azzurra. Elseid Hysaj è diviso tra Atletico Madrid e Manchester United, Simone Verdi interessa alla Roma e alla Sampdoria mentre Mario Rui ha richieste da Milan e Torino. Il Parma è attento a Marko Rog e Adam Ounas, Amadou Diawara è nel mirino di Roma e Milan.